Brand brach in Stiegenhaus aus, Bewohner gerettet

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Wels-Lichtenegg ab. Im Stiegenhaus eines Mehrparteienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit der das ganze Haus stark verraucht. Die Rettungskräfte rückten an. Bei dem Großeinsatz war neben der Feuerwehr aus das Rote Kreuz war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, um die Bewohner zu versorgen.