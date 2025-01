Kulturhauptstadt sucht zuasphaltierte Kanaldeckel

Bewohner warnen sich gegenseitig vor den Löchern

Manche Kanaldeckel wurden inzwischen zwar freigelegt, hinterlassen aber gefährliche Löcher oder plötzliche Niveauunterschiede im Asphalt. Die Sorge um Unfälle wächst – vor allem in einer Stadt, die sich nun den kritischen Augen von Besuchern und Touristen ausgesetzt sieht. Mittlerweile warnen sich auch die Bewohner selbst in lokalen Facebookgruppen vor den gefährlichen Zuständen. In einem Beitrag mit einem Foto des Loches im Asphalt heißt es etwa: „Via Empedocle, neben der Bäckerei ... Ich würde da mal ein Warnschild hinstellen ... Es gibt mehr als fünf Zentimeter Höhenunterschied! Jemand könnte sich wirklich verletzen.“ Ähnliche Berichte häufen sich!