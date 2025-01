Wilde Debatte um ORF und Musks AfD-Rede

„Wenn sich jemand wie Musk, der reichste Mann der Welt, in den deutschen Wahlkampf einschaltet und dort sagt, wir sollten uns ein bisschen weniger erinnern und weniger Wert auf Schuld legen, habe ich damit ein ganz großes Problem“, sagt EU-Abgeordnete der Grünen, Lena Schilling. Das betreffe dann nicht nur die USA, sondern auch Europa und Deutschland – „vor allem in einer Woche, in der wir uns an den Holocaust erinnern“. Hier gelte es dagegen zu halten.