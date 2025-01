„Der Grüne Fokus ist einfach zu eng!“

Am Beginn des Duell standen die Erkenntnisse aus den Wahlen in NÖ, wo es künftig offenbar in drei Gemeinden blaue Bürgermeister geben könnte. Eva Glawischnig: „Ich hätte sie stärker eingeschätzt, die Blaue Welle. Die ist aus meiner Sicht ziemlich ausgeblieben. Also die ÖVP ist nach wie vor eigentlich die Bürgermeisterpartei in NÖ. Je kleiner die Gemeinde, desto stärker die ÖVP. Mich hat es eher überrascht, dass die ÖVP buchstäblich mit einem blauen Auge davongekommen ist.“ Mölzer, dem klar entgegentretend: „Überhaupt nicht überraschend. Das war absolut erwartbar. Weil diese Kommunalgeschichte, das ist ja wie ein Tanker. Den kannst du nicht auf einmal stoppen, sondern das dauert. Wenn man überlegt, dann haben die Freiheitlichen jetzt über 900 Gemeinderäte mehr, von 400 auf 1300 oder so etwas ungefähr, das ist kein Dreck. Die werden in Zukunft beispielsweise auch bei Landtagswahlen für die FPÖ laufen, die es früher noch nicht gegeben hat. Das ist ein Samen, ein Pflänzchen, das zwangsweise wächst. Da muss sich die Frau Landeshauptfrau warm anziehen.“