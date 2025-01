Facharbeiter erhielten jahrelang zu wenig Lohn

Herr A. hat im Ausland erfolgreich eine Lehre zum Baufacharbeiter abgeschlossen. In Vorarlberg fand er schließlich eine seiner Qualifikation entsprechende Arbeit. Als er jedoch Ungereimtheiten in Zusammenhang mit seinem Arbeitsvertrag vermutete, wandte sich der Bauarbeiter an die Arbeitsrechtsexperten der AK Vorarlberg. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann trotz seines Know-hows jahrelang nicht als Facharbeiter, sondern als angelernter Arbeiter entlohnt worden war. Die AK Vorarlberg wies daraufhin den Arbeitgeber auf die unter kollektivvertragliche Entlohnung hin. Die Firma nahm eine interne Prüfung vor – und am Ende bekam Herr A. immerhin 14.000 Euro nachgezahlt.