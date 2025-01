Protest gegen das Töten der spanischen Windhunde

Marschieren für mehr Aufmerksamkeit

Tierschutzorganisationen in ganz Europa protestieren gegen diese Misshandlungen und fordern, die Jagd mit Galgos in Spanien zu verbieten. Um langfristig Traditionen wie diese abzuschaffen, ist es wichtig, ein Umdenken in der Bevölkerung zu erwirken. Mit Aufklärungsarbeit und dem Druck der Öffentlichkeit ist dies möglich. Deshalb findet am Samstag, 1. Februar, der „Galgo-Marsch“ in Wien (das zweite Mal) und in der steirischen Landeshauptstadt Graz (das erste Mal) statt.



Hier gehts zur Online-Petition gegen das Leid der Windhunde in Spanien