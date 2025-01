Doskozil verhandelt mit Grünen ++ NÖ hat gewählt

Die Entscheidung ist gefallen: Die SPÖ will Koalitionsgespräche mit den Grünen aufnehmen. Das gab Hans Peter Doskozil am Montag bekannt. Die Gespräche mit den Parteivorständen seien zwar „angenehm“ gewesen, jedoch inhaltlich noch recht oberflächlich, so Doskozil. Am Freitag hatte man bereits mit Grünen-Sprecherin Anja Haider-Wallner verhandelt. Der Landesparteivorstand der SPÖ stimmte am Vormittag einstimmig für den Start der Koalitionsverhandlungen. Doch einfache Gespräche werden es nicht – „Stolpersteine“ wie das Krankenhausprojekt in Gols könnten für Diskussionen sorgen. Die Grünen wollen in dieser Sache sogar vor den Verfassungsgerichtshof ziehen.