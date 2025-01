Nightrace: Mit den Rutschern den Steilhang runter

„Um Rutscher zu werden, braucht es zweierlei: Ein wilder Hund muss man sein – und in meinem Alter auch ein bisserl einen Vogel haben“, sagt Paul Ebner und lacht. Mit 83 Jahren hält er nicht nur einen Rekord unter den Rutschern hier in Schladming, er steht vor allem auch für die vielen guten Geister hinter dem Nightrace: „Es ist der Enthusiasmus von vielen Leuten aus der Region, der das Rennen zu dem macht, was es ist“, betont Wolfgang Höflehner.