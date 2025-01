Auf der Planai dürfen jetzt die Pisten-Profis ran

Wenn in einer Woche beim Nightrace in Schladming im Riesentorlauf (28. 1.) und im legendären Slalom (29. 1.) um jede Hundertstelsekunde gekämpft wird, werden wieder rund 20.000 Fans ihren Idolen zujubeln. Der großen Ski-Party steht nichts mehr im Weg – die FIS hat nach einer positiven Schneekontrolle am Wochenende grünes Licht gegeben!