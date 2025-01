Bekiffter Lenker haut ab, lässt Freundin zurück

In Wien-Favoriten führten Wiener Polizisten in der Nacht auf Samstag ein Verkehrsplanquadrat durch und zogen eine erfolgreiche Bilanz. Dabei wurden 13 Verkehrsverstöße mit Geldstrafen geahndet und fast 60 verkehrsrechtliche Anzeigen erstattet. In einem Fall führte die Kontrolle sogar zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.