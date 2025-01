Alkolenker hinterließ Spur der Verwüstung

Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei von mehreren Zeugen darüber informiert, dass sich mitten in Schruns ein Verkehrsunfall ereignet hätte. Vor Ort angekommen, entdeckten die Beamten nahe dem Kirchplatz mehrere Fahrzeugteile, zudem zog sich eine Ölspur über die Fahrbahn. Weiters war ein Baum gehörig in Mitleidenschaft gezogen worden – offensichtlich war ein Fahrzeug gegen den Stamm gekracht. Vom Unfallwagen fand sich allerdings keine Spur, der Lenker hatte also allem Anschein nach Fahrerflucht begangen.