Spaghetti und Rotwein zwischen den Durchgängen

Die Show war mit ein Geheimnis des Zaubers rund um das Nightrace. Grogl ließ einst ja auch luftiger gekleidete Tänzerinnen bei der Startnummernauslosung auftanzen – ein Relikt aus einer anderen Zeit. „Aber die Japaner, die auf ihre Nummer gewartet haben, haben 200 Fotos geschossen“, lacht der Mr. Nightrace, der mittlerweile alle Agenden im OK-Team an Andreas Schwab und Co., mit Grogl seit Jahrzehnten in einem Team, übergeben hat. „Das ist alles in guten Händen. Für die Charity-Veranstaltungen lasse ich meine Kontakte noch ein bisserl spielen.“