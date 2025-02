Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Balou hatte keinen leichten Start. Das liebe Kaninchen konnte sich am Assisi-Hof in Stockerau von den Strapazen erholen. Nun ist er auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause, wo er graben, hoppeln und die Gesellschaft von Artgenossen in einer kleinen, ruhigen Gruppe genießen kann. Interessenten melden sich bitte unter 0660/348 98 63 oder office@tierschutzverein.at.