„Immer ein gutes Zeichen, dass die Form passt“

In Australien kann er noch ein paar Zähler mehr sammeln: Nächstes Wochenende geht’s zum Cadel Evans Race. „Das sollte mir eigentlich gut liegen, meistens kommt es dort zu einem Sprint mit 20 bis 30 Fahrern.“ Erst danach geht’s zurück in seine Wahl-Heimat Eisenstadt – aber nur für kurze Zeit: Die VAE-Tour wartet auf den Lidl-Trek-Star. „Ich bin jetzt schon ganz gut angepasst an die Hitze, war die letzten Jahre dort auch schon am Start und auch dort schon unter die Top-10 gefahren. Mal schauen, was dort geht.“