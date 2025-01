Wirbel um Fernpass-Pläne: „Tunnelsand im Getriebe“

Bereits kurz nach der Präsentation vor einem Jahr hat sich der Widerstand formiert. Die betroffene Bevölkerung vor Ort, für die das Projekt gemacht werden soll, wehrt sich massiv. Eine Volksbefragung in Nassereith war mehr als eindeutig: 95 Prozent sind dagegen (und das bei einer Wahlbeteiligung von 35 Prozent, was für Volksbefragungen sehr hoch ist). Doch anstatt auf die Bevölkerung (ist gleich Wähler) zu hören und die Reißleine zu ziehen, wird weiter am Vorhaben festgehalten.