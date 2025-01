Die mit den Puppen singen – Villazon in „L‘Orfeo“

Wie stark diese Regieidee in ihrer Emotionalität ist, zeigte sich vor allem in der Schlüsselszene der Orpheus-Sage: als sich in der Unterwelt der Sänger, der mit seiner Stimme selbst Steine zum Weinen bringt, verbotenerweise zu seiner Gattin umdreht und damit ihr Schicksal besiegelt. Die Puppe Orfeo rang mit dem Menschen Orfeo hin und her, bis die Hand schließlich den Kopf der Puppe gewaltsam umdrehte, woraufhin die Puppe Euridice leblos auf der großen Bühnentreppe zusammensank.