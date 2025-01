„Theater zu machen ist immer eine Teamleistung“

Gleich doppelten Grund zum Feiern hatte am Freitagabend Mozartwoche-Intendant Rolando Villazón. Das Festival eröffnete mit Monteverdis „L’Orfeo“. Grund genug, die Premiere und Eröffnung in einem zu zelebrieren! Das spiegelte sich vor allem in der Gästeliste wider: Knapp 200 Personen waren in den Karl-Böhm-Saal gekommen.