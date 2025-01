Diese Promis sind tatsächlich „mondsüchtig“

Laut dem „Krone“-Mondkalender wäre am Samstag ein günstiger Tag zum Einkochen, Ernten, Lagern und für den Holzbaumschnitt gewesen. Geht es nach Tausenden, die die Grazer Opernredoute besuchten, war auch ein günstiger Tag zum Aufbrezeln, Walzern und Anstoßen: „Mondsüchtig“ hieß das Motto, in dessen Schein das Haus am Grazer Ring in ganz neuem Licht erstrahlte.