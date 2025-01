„Night Agent“: Noch mehr Action von der Stange

Interessantester Erzählstrang der Staffel ist die Geschichte der jungen Iranerin Noor, die in ihrem Konsulat in New York spioniert, um ihrer Familie zur Flucht in die USA zu verhelfen – und in Gefahr gerät, als sie mit Sutherland zusammenarbeitet. Die junge Schauspielerin Arienne Mandi zeigt in dieser Rolle ordentlich auf. Ganz im Gegensatz zum Hauptdarsteller Gabriel Basso, der sich leider trotz des Erfolgs der ersten Staffel offenbar keine weiteren Schauspielkurse leisten konnte und weiterhin mit dem einen Gesichtsausdruck auskommen muss.