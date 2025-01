Hamas rekrutierte bis zu 15.000 neue Kämpfer

„Rezept für einen andauernden Aufstand“

Bereits am 14. Jänner hatte der damalige US-Außenminister Antony Blinken erklärt, man gehe davon aus, dass die Hamas in der palästinensischen Enklave fast so viele Kämpfer rekrutiert habe, wie sie verloren habe. Dies sei ein „Rezept für einen andauernden Aufstand und einen ewigen Krieg“, warnte er.