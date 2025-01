Lehre mit Matura auch in Kärnten bewerben

Die Wirtschaftskammer (WK) will Motor in der Bildungslandschaft sein: Im Vorjahr gab es 4500 Veranstaltungen, 55.000 Kärntner haben Kurse besucht. Das sind zehn Prozent der Einwohner: „Wir haben in den letzten 20 Jahren 60 Millionen Euro in die Hard- und Software der Bildungseinrichtungen investiert“, so WK-Präsident Jürgen Mandl amTag der Bildung.