U-Haft für René Benko ++ Schockierende Umfrage

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz – ein Tag, der später zum internationalen Holocaust-Gedenktag wurde. Doch obwohl dieser Jahrestag Jahr für Jahr öffentlich begangen wird, lässt eine erschreckende Umfrage Zweifel an der Erinnerungskultur aufkommen. Laut einer aktuellen Studie der Jewish Claims Conference haben 14 Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Österreich noch nie vom Holocaust gehört. Doch die Unwissenheit ist nicht nur ein heimisches Problem: In Frankreich sind es alarmierende 46 Prozent, in Deutschland immerhin noch 12 Prozent.