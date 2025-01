„Freie Fahrt durch den Semmering“ ab 2030

„Beeindruckt, was geleistet wurde“, zeigte sich auch Niederösterreichs Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Ab 2030 sollen Wien und Graz in unter zwei Stunden miteinander verbunden sein. In weiteren 45 Minuten geht es dann von der steirischen Landeshauptstadt nach Klagenfurt. „Das geht sich dann auf der Straße nicht mehr aus“, sagte Landbauer am Freitag.