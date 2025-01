Trumps Machtrausch treibt auch Goldpreis hoch

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit setzen Anleger vermehrt auf Gold und die steigende Nachfrage hat den Preis für das Edelmetall schon in den letzten Monaten in die Höhe getrieben. Doch auch die Machtübernahme Donald Trumps in den USA wirkt sich, neben anderen gepolitischen Ereignissen, auf den Goldpreis aus.