Nach Cluster im Mürztal: Erster Masernfall in Graz

Siebenter Fall in der Steiermark

Der Fall in Graz ist der nunmehr siebente in der Steiermark seit Jahresbeginn. Alle bisherigen wurden in der östlichen Obersteiermark verzeichnet, der erste zu Neujahr, als ein Infizierter eine Ambulanz in Bruck aufgesucht hatte. Experten gehen davon aus, dass sich die Zahlen weiter erhöhen dürften.