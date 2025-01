Im „Paradies“ feilt Rapid an geheimen Kommandos

Was Sportchef Markus Katzer kaum sah, weil er pausenlos am Handy hing: „Wir suchen noch Lösungen für die Unzufriedenen.“ So soll Thierry Gale noch verliehen werden, der GAK interessiert sich für Roman Kerschbaum. „Wir gehen ehrlich mit den Spielern um“, so Katzer. „Aber keiner lässt sich hängen. Wir werden auch sicherlich niemanden davonjagen.“