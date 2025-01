Auto abgeschleppt: Ärger über Strafe für Blinde

Ein dringendes Bedürfnis und ein Moment der Unachtsamkeit – das kostet der Traunerin Gülfide Egrigöz (49) nun 225 Euro. Die blinde Frau hat einen Behindertenausweis, das dazugehörige Auto lenkt natürlich nicht sie, sondern ihre Assistenz. Gemeinsam waren die beiden in der Vorwoche in Linz unterwegs, um einen Termin wahrzunehmen. „Wir haben dann auf einem Behindertenparkplatz geparkt. Weil ich dringend auf die Toilette musste, war es sehr hektisch“, beschreibt die Traunerin die Situation. Und so kam es auch, dass darauf vergessen wurde, den Ausweis ins Auto zu legen.