Wahlwerbung im Elternverein? Wirbel um Posting

Wenn am Sonntag zu den Urnen gerufen wird, endet das teils aufdringliche Werben um Stimmen. Mitunter werden dabei auch Grenzen überschritten – so wie nun angeblich in Hofstetten-Grünau im Pielachtal. Denn dort wurde – so der Vorwurf – die WhatsApp-Gruppe des Elternvereins der Neuen Mittelschule genutzt, um mit einem Video-Link der Kandidaten Wahlwerbung für die ÖVP zu machen. „So eine Nachricht in einer Schul-Gruppe ist mehr als fraglich“, ärgern sich Eltern.