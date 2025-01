US-Experte zu Musk: „Das war ein Hitlergruß“

Was dieser Hitlergruß nun aber eigentlich aussagen solle? Pick: „Dass diese Ideologie, die wir geglaubt haben, hinter uns gelassen zu haben, wieder life and well ist und in großen Teilen der USA aber auch bei uns in Europa wieder Fuß fasst. Nicht in einer Mehrheit der Bevölkerung, aber in der radikalen Minderheit, die es braucht, um zu regieren. Dieselben Menschen, die jetzt jubeln über Elon Musk oder sich ´empowerd´ fühlen über Musks Hitlergruß, haben vor vier Jahren das Kapitol gestürmt. Da waren ja auch sehr viele Neonazis dabei. Das sind ein und dieselben Menschen. Das ist keine Mehrheit, aber es ist eine wachsende Minderheit, die unsere Gesellschaft dominiert.“