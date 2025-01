Rabiater Schwarzfahrer attackierte zwei Polizisten

Eine scheinbare Lapalie schaukelte sich bei einem Polizeieinsatz in Enns derart hoch, dass zwei Beamte verletzt und der verdächtige Syrer in Haft gesetzt werden musste. Der 22-Jährige war ohne Fahrschein in einem Linienbus erwischt worden. Doch anstatt sich reumütig zu verhalten, ging der Mann auf die Polizisten los.