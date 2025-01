Neuer Gastro-Pächter in altehrwürdigem Gebäude

Restaurant sorgt für „positive Aufregung“

Statt Schnitzel-Variationen kommen künftig asiatische Spezialitäten auf den Teller. „WakuWaku“, was so viel wie „positiv aufgeregt sein“ auf Japanisch heißt, vereint kulinarische Einflüsse der chinesischen, koreanischen und japanischen Küche in seinen Gerichten.