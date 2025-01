Schicksalstag für umstrittenes Zwischenlager

Die sind nämlich schon am Donnerstag am Zug, wenn die mündliche Verhandlung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Abfallwirtschaftsgesetz stattfindet. Und exakt am selben Tag ist eine Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Wien in derselben Causa anberaumt. Ein Unternehmen hat Beschwerde gegen die Auftragsvergabe beim „Los 5“ (Tirol und Vorarlberg) eingebracht. Von dieser Verhandlung wusste Landecks Bezirkshauptmann Geiger allerdings nichts. Es könnte also auch heißen: Zurück an den Start.