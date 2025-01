Tiroler Polizei streicht fünf Polizeiinspektionen

Als Gründe für die Auflösung der fünf Kleindienststellen führte Tomac eine angestrebte Steigerung der Attraktivität des Arbeitsplatzes sowie neue Anforderungen an die Polizeiarbeit an. Die Reform betrifft unter anderem die Schließung der Polizeiinspektionen in Kappl und Nauders (Bezirk Landeck), Mutters und Rum (Bezirk Innsbruck Land) sowie Kundl (Bezirk Kufstein). Die Bediensteten dieser Standorte würden in meist größere, benachbarte Inspektionen versetzt, so Tomac. „Dabei wird kein einziger Arbeitsplatz gestrichen, sondern bestehende Ressourcen effektiver eingesetzt“, unterstrich der Landespolizeidirektor.