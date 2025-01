Skispringerin Eder reist vorzeitig aus Japan ab

Skispringerin Lisa Eder (SK Saalfelden) lässt den Weltcup am Wochenende in Zao aus. Die Salzburgerin ist laut ÖSV-Angaben wie schon länger geplant aus Gründen der Belastungssteuerung aus Japan abgereist. Eder hatte zuletzt in Sapporo mit Platz zwei ihren dritten Podestplatz der WM-Saison geschafft, im Gesamtweltcup ist sie Vierte.