Schaller und Mayr starten doch bei der EM

Erstmals werden Flora und Sophia Schaller bei derselben WM antreten. Während die jüngere Flora für Olga Mikutina nachnominiert worden war, springt Schwester Sophia im Paarlauf mit Livio Mayr für das Duo Gabriella Izzo und Luc Maierhofer ein. Der Wiener und die Amerikanerin, die in Salzburg trainieren, müssen ihren Startplatz aufgrund einer Erkrankung zurückgeben. Schaller/Mayr absolvieren diese Woche bei den Bavarian Open in Oberstdorf die Generalprobe für die EM in Tallinn (Est). „Für mich ist die Teilnahme besonders emotional, da ich diese Erfahrung mit meiner Schwester teilen kann, die ebenfalls an den Start geht – eine seltene und besondere Gelegenheit, auf die ich mich unglaublich freue“, strahlt Sophia Schaller.