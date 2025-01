Ist Fokus auf „positiven Tierschutz“ die Zukunft?

„Wichtiger Schritt zu Verbesserungen!“

Das Wissenschaftler-Team hofft, mit seiner Definition die innovative Forschung voranzutreiben und die Tierpflegepraktiken besser mit den gesellschaftlichen Erwartungen an die Haltung und Pflege von Tieren in Einklang zu bringen. Co-Autorin Margit Bak Jensen merkt an: „Diese Definition ist ein wichtiger Schritt hin zu einer wesentlichen Verbesserung des Wohlergehens von Tieren in landwirtschaftlichen Betrieben, Heimen und Zoos.“ Kurz gesagt, die Zukunft des Tierschutzes ist da, und sie zielt auf ein gutes Leben ab.