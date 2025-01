FPÖ schickt Waibel ins Rennen um Bürgermeisteramt

„Schluss mit Schikanen für Autofahrer“

In einem dritten Punkt geht es Waibel um die Stärkung des Wirtschaftsstandorts sowie optimale Rahmenbedingungen für Unternehmen. In einem vierten um den Verkehr in der Messestadt. „Es mit Schluss sein mit den Autofahrerschikanen“, meint Waibel. Der Rückbau und das Sperren von Durchzugsstraßen auf Kosten der Steuerzahler müsse beendet werden. Ebenso die ständige Erhöhung und Ausweitung von Parkgebühren.