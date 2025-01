Eiseskälte & Virus: 21. Geburtstag im Lager Skjold

Am 21. Jänner feierte Prinzessin Ingrid Alexandra ihren 21. Geburtstag – und das unter außergewöhnlichen Bedingungen. Statt wie in früheren Jahren mit Familie und Freunden zu Hause in Skaugum zu feiern, verbrachte die norwegische Thronfolgerin ihren Ehrentag der Zeitung „Se og Hor“ zufolge im Militärlager Skjold in Indre Troms, wo sie derzeit ihren Wehrdienst absolviert.