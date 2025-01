Unbekannter Mann vor Lokal reglos aufgefunden

Gegen 5.30 schlugen Passanten bei der Polizei Alarm: Ein Unbekannter wurde vor einem Fast-Food-Lokal in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls reglos aufgefunden. Man brachte ihn sofort in ein Krankenhaus, wo er aktuell intensivmedizinisch betreut werden muss. Er befindet sich in einem kritischen Zustand.