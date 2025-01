So sollen junge Flüchtlinge leichter Arbeit finden

Mindestens 130 Flüchtlinge sollen im Projekt „Talente integrieren“ nach einer vierwöchigen Vorbereitungsphase in gemeinnützigen Unternehmen Berufserfahrung sammeln oder direkt in gewerbliche Betriebe einsteigen. In den ersten Monaten werden Teile der Lohnkosten übernommen und die jungen Männer laufend beratend begleitet.