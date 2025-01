1500 lautstarke Sturm-Fans in Bergamo

2023 in der Europa League waren 800 Sturm-Fans beim ersten Kräftemessen mit Atalanta beim 0:1 in der Lombardei im strömendem Regen gestanden, weil sich das Gewiss-Stadion gerade im Umbau befunden hatte und der Gästesektor nicht überdacht war. Nicht nur, weil tagsüber die Sonne schien, war diesmal in Bergamo aber alles tipptopp: Seit September 2024 ist die Arena, die in Vereinsbesitz ist, fertig, die Zuschauer-Kapazität wurde auf 24.950 gesteigert, daher wurde auch das Sturm-Karten-Kontingent erhöht: „Mit 1300 ist alleine unser Sektor ausverkauft“, strahlte Wirtschafts-Boss Thomas Tebbich über die große Unterstützung beim letzten Auswärtsmatch in der Ligaphase der Champions League.