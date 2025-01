Im Bereich Betreuung sind Nachbesserungen gefragt

„Die Arbeitsbedingungen haben sich gravierend verschlechtert, und keiner setzt sich für die Kinder ein“ – das ist nur eine bedenkliche Rückmeldung von vielen, die die AK Vorarlberg im Rahmen einer aktuellen Umfrage beim Kindergartenpersonal in Vorarlberg bekommen hat. Das Ergebnis, das am Dienstag offiziell präsentiert worden ist, liefert hochexplosiven Zündstoff für die Diskussion über Investitionen in diesen Bereich. 1300 Beschäftigte in der Elementarpädagogik haben an der Umfrage teilgenommen – das ist immerhin jede dritte Person aus diesem Bereich. „Das Land muss sich dringend um die Qualität in den Einrichtungen kümmern“, lautet das Fazit von AK-Präsident Bernhard Heinzle bei der Präsentation.