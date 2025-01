„Grüne werden Doskozil die Füße küssen“

Zu Beginn der Sendung ging es um das Burgenland. Glawischnig: „Doskozil ist eindeutig als Landesvater stark bestätigt worden. Ich fand das war gestern genau das letzte gallische Dorf in ganz Europa, das Widertstand leistet. Mit sozialdemokrartischer Ausrichtung. Ein bisschen rechts Blinken bei der Migrations- und Asylpolitik und fast kommunistische Wirtschaftspolitik mit der Einmischung des Land Burgenland in fast alle wirtschaftlichen Bereiche.“ Mölzer reagiert angriffig. „Überraschend war für mich nur das ganz knappe Hineinkommen der Grünen in den Landtag. Bitte das war ja kein gewaltiger Sieg, es ist ja nur um eineinhalb Prozent gegangen. Das war die einzige Unwägbarkeit, ob die Grünen Hineinkommen oder nicht.“