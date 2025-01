Frontaler wegen blendender Sonne – zwei Verletzte!

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Montagvormittag in Tirol! Weil eine Einheimische (29) angeblich wegen der Sonneneinstrahlung ihre Sonnenbrille aufsetzen wollte, geriet sie auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das Auto einer 65-Jährigen. Die beiden Lenkerinnen wurden beim Unfall verletzt. Ein Kleinkind kam mit dem Schrecken davon.