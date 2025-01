„Der Wind aus Wien“ bläst bis in die Länder

Die ÖVP steckt fest im Negativ-Trend – das haben am Sonntag auch die Wählerinnen und Wähler aus dem Burgenland gezeigt. Mit minus 8,6 Prozentpunkten fiel der Verlust dennoch geringer aus als in der Steiermark (minus 9,2%). „Das war kein Jubeltag für die ÖVP“, gibt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom zu. „Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, der oder die ist schuld. Aber selbstverständlich: Der Wind aus Wien wird sich auch im Burgenland bemerkbar gemacht haben.“ Einmal mehr ein Bauernopfer? Mit Spannung blickt man jedenfalls am Sonntag nach Niederösterreich zu den Gemeinderatswahlen, denn im März kämpfen auch in der Steiermark Dutzende ÖVP-Bürgermeister um ihren Job.