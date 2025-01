Machtpoker in der SPÖ ++ TikTok wieder online

Die Kurzvideo-Plattform TikTok ist in den USA zurück – und das verdanken die Betreiber niemand Geringerem als Donald Trump. Der designierte Präsident, der am Montag ins Amt eingeführt wird, hat großmütig zugesichert, dass es keine Strafen für die US-Dienstleister der Plattform geben soll. Doch Trump wäre nicht Trump, wenn er nicht einen besonderen Deal vorgeschlagen hätte: Der künftige Präsident will, dass „die Vereinigten Staaten“ – also offenbar der Staat – stolze 50 Prozent eines Gemeinschaftsunternehmens übernehmen, das TikTok betreibt.