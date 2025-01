„Starker Wunsch nach eigenen vier Wänden“

Fokus auf Leistungsbereitschaft

Das „Sichere Vermieten“ fristete bislang auch eher ein Schattendasein, soll heuer aber in den Regelbetrieb übergehen. Die Eckpunkte werden im Zuge der Klausur diskutiert. Man forciere sowohl angemessene Mietmöglichkeiten als auch die Unterstützung für Eigentum. „Für mich ist klar: Jeder junge Mensch muss die Perspektive haben, sich Eigentum zu schaffen“, sagte LH Mattle, „nur so werden wir die Leistungsbereitschaft in unserem Land aufrechterhalten können. Wir wollen auch jungen Tirolerinnen und Tirolern ihren starken Wunsch nach den eigenen vier Wänden ermöglichen.“ Deshalb spreche er sich weiter gegen eine Verlängerung der strengen Kreditvergaberichtlinien aus.