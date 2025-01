Anteo Fetahu will sich in Bregenz weiterentwickeln

Kein Wechsel

Und so will Fetahu weitere Schritte in seiner Entwicklung machen. Die aber vorerst definitiv in Bregenz passieren werden. „Es ist kein Thema, dass ich im Winter schon nach Altach wechsle“, stellt er klar, „und in Bregenz wollen wir an den starken Herbst anknüpfen. Wir haben eine sehr intensive erste Trainingswoche hinter uns und sind auf einem guten Weg. Im ÖFB-Cup beim WAC am 31. Jänner werden wir uns nicht verstecken!“