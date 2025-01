Der Winter in Tirol feiert ein kurzes Comeback

In Innsbruck seit Jahresbeginn nur 13 Liter

Den letzten flächendeckenden Niederschlag in Tirol gab es am 11. Jänner. Generell seien die Mengen seit Jahresbeginn relativ niedrig. „In Innsbruck waren es bisher nur 13 Liter pro Quadratmeter, in Lienz nur sechs.“ Mehr gab es indes in St. Anton mit 40 Liter, in Reutte mit 50 Liter und im Tannheimer Tal mit 80 Liter.