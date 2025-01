Mann wird von Buchenstamm am Kopf getroffen

Der 43-jährige türkische Staatsbürger, der in Molln lebt, war am Sonntag gemeinsam mit Familienangehörigen in Effertsbach, Gemeinde Molln, im Bereich vom Forstgebiet „Kamern“ mit dem Aufarbeiten von Windwürfen beschäftigt. Als er gegen 11.10 Uhr mit seiner Motorsäge eine umgefallene Buche vom Wurzelstock trennte, schnellte ein etwa 10 cm dicker, eingeklemmter Buchenstamm hoch und traf ihn im Bereich des Kopfes.